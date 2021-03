Senza assicurazione, patente scaduta e con un coltello in auto: denunciato

Nel pomeriggio di mercoledì, da parte dei Carabinieri della compagnia di Bojano, è stato controllato un 52enne bojanese, alla guida di un’autovettura priva di copertura assicurativa e con patente di guida scaduta. Nel corso degli accertamenti è spuntato un coltello a serramanico, con lama lunga 16cm, per il quale l’uomo ha dichiarato portarlo a seguito per una questione affettiva legata all’anziano genitore. Tenuto conto della pronta disponibilità dello stesso, delle dimensioni e della fattura (a serramanico) che ne aumenta l’occultabilità e quindi la pericolosità, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere e il coltello posto sotto sequestrato.

L’uomo dichiarava essere in giro per acquistare delle sigarette, ma all’atto del fermo del veicolo rappresentava l’esigenza di recarsi al nosocomio “Cardarelli” di Campobasso per sottoporsi a cure routinarie improcrastinabili. I militari si adoperavano per fare intervenire personale medico che provvedeva poi al trasporto dell’uomo.