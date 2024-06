Senza pediatra di base da dieci mesi, ad Agnone Pinuccio di Striscia la Notizia (il servizio)

Dieci non è solo la maglia della Mano de Dios, in arte Diego Armando Maradona, ma anche i mesi con i quali il territorio dell’alto Molise sta facendo i conti per la cronica assenza del pediatra di base. Un problema più volte sollevato dalla nostra testata e ieri sera rilanciato da Striscia la Notizia, il tg satirico che va in onda tutte le sere su canale 5.

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/striscialanotizia/sos-pediatri-in-molise-ne-mancano-500-le-odissee-dei-genitori_F312816701219C04

Così ad Agnone è arrivato l’inviato Pinuccio che con testimonianze dirette dei genitori ha invitato l’Azianda sanitaria regionale a risolvere la problematica. Di seguito il video del servizio dove tra gli altri è intervenuto don Francesco Martino, direttore della Salute della diocesi di Trivento, il quale per tamponare la situazione ha proposto alla Regione Molise l’istituzione di borse di studio pediatriche.