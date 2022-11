Serie D: Vastogirardi corsaro ad Avezzano, l’undici di Coletti torna in zona play-off

Colpaccio in esterno del Vastogirardi che espugna il difficile stadio dei Marsi di Avezzano. In virtù del successo ottenuto in Abruzzo, l’undici di Coletti scavalca proprio i biancoverdi in graduatoria. Il blitz in provincia de l’Aquila firmato da Ruggieri su rigore e Calemme che ribaltano l’autogol di Gargiulo. I tre punti rilanciano gli altomolisani nelle alte sfere della classifica in piena zona play-off, a -8 dalla prima posizione. Nulla da fare per il Termoli che contro il Montegiorgio non sa vincere e ottiene l’ennesimo pareggio (1-1). A questo punto traballa la panchina del tecnico Esposito che in 13 giornate ha ottenuto appena 8 punti. Gli adriatici restano l’unica squadra del girone F a non aver mai vinto. Infine, al Civitelle di Agnone torna ai tre punti la Vastese che si sbarazza (3-1) del Cynthialbalongana grazie alle reti di Mazzotti, Favo e Maiorano. Nel prossimo turno Vastogirardi ancora lontano dal Di Tella. Il programma, infatti, prevede la proibitiva trasferta di Senigallia, mentre il Termoli va a far visita all’Albalonga.

La nuova classifica: Pineto 28, Trastevere 27, Senigallia 24, Vastogirardi (-1) 20, Matese, Fano, Avezzano 19, Sambenedettese 18, Chieti, Team Florida, Albalonga 17, Montegiorgio, Vastese 16, Notaresco 10, Tolentino 9, Termoli 8, Roma City 7