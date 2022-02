Serie D: blitz del Vastogirardi in Abruzzo, ora l’undici di Prosperi vede i play-off

Nel recupero della 17esima giornata di andata del campionato di serie D, girone F, blitz del Vastogirardi che espugna il rettangolo di Castelnuovo Vomano con il punteggio di 2 a 1. Per gli altomolisani in gol Alagia (29’ pt) e Guadalupi (15’ st). A nulla la rete degli abruzzesi griffata da De Giglio a pochi minuti dal triplice fischio finale. I tre punti ottenuti in provincia di Teramo proiettano l’undici di Fabio Prosperi a -2 lunghezze dalla quinta piazza, ultimo posto utile per accedere ai play-off promozione e attualmente occupato dal Notaresco. Domenica i molisani sono attesi dalla trasferta di Piedimonte Matese.

Il tabellino

Reti: Alagia (29’ pt), Guadalupi (15’ st), De Giglio (40’ st)



Castelnuovo Vomano: Natale, Casimirri (Pulsoni 17’ 2t), Sanseverino, Orlando, Camilleri (Emili Leonardo 37’ pt), Terrenzio, De Giglio, Alfieri (Prestianni 34’ st), Foglia, Emili Lorenzo, Scacco (Ragni 8’ 2t). A disp: Scardillo, Cangemi, Pulsoni, Campeste, Sgambate, Cacciola. All. Di Fabio



Asd Vastogirardi: Di Stasio, Montuori, Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Mazzeo, Donatelli (Secondo 17’ st), Irace, Salatino (Prado 31’ st), Guida, Alagia. A disp.: Castelli, Nespoli, Gargiulo, Maraucci, Rinaldi, Buglia, D’Argenio.

All. Prosperi



Arbitro: Ficheradi di Milano



La nuova classifica: Recanatese 40, Trastevere 39, Fiuggi 35, Porto d’Ascoli 33, Notaresco 31, Vastese, Vastogirardi 29, Tolentino 28, Chieti 27, Pineto* 26, Montegiorgio 24, Matese, Sambenedettese, Castelfidardo 23, Castelnuovo**, Fano* 20, Nereto 10, Alto Casertano 3. (* una gara in meno)