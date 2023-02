Serie D: il Vastogirardi cade a Trastevere, nel derby dell’Adriatico pareggio del Termoli al 90′

Il derby dell’Adriatico tra Vastese e Termoli finisce 1-1. In uno stadio Aragona chiuso al pubblico, accade tutto nel finale con i padroni di casa che passano in vantaggio con Kyeremateng all’89’ ma i giallorossi pareggiano un minuto più tardi con Lorusso (90’).

Il rigore fallito da Carnevale al 27′ della ripresa (foto vasport)

I molisani recriminano per un calcio di rigore fallito da Carnevale (72′) sul risultato di 0-0. La divisione della posta in palio, probabilmente, non accontenta nessuno considerata la classifica deficitaria per entrambe le squadre che restano invischiate in piena zona retrocessione. Dove pure rischia di essere risucchiato il Vastogirardi sconfitto a Trastevere con i laziali che gioiscono grazie alla doppietta di Alonzi (73’, 96’). Il prossimo turno prevede il ritorno tra le mura amiche sia per il Termoli, ospiterà l’Avezzano, oggi vincitore sul Chieti, sia per il Vastogirardi che al Di Tella attende un Porto d’Ascoli in piena forma visto il 2-0 rifilato nel pomeriggio al Matese di Urbano.

La nuova classifica: Pineto 50, Senigallia 44, Trastevere 41, Albalonga 38, Porto d’Ascoli 35, Matese 34, Avezzano 33, Fano 32, Nuova Florida 30, Chieti 29, Roma City 27, Vastogirardi* (-1), Sambenedettese (-1) 26, Montegiorgio, Vastese 25, Termoli, Notaresco 21, Tolentino* 16. *una gara in meno