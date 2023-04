Serie D: il Vastogirardi spreca la salvezza dagli undici metri. Termoli a rischio anche i play-out

Sconfitta che fa male per il Vastogirardi a due giornate dal termine del campionato. L’undici di Coletti esce sconfitto dal Riviera delle Palme, complice un calcio di rigore sprecato da Makni. Finisce 1-0 per la Sambenedettese (gol di Vita) che centra la salvezza matematica e condanna i molisani a soffrire per altri 180 minuti. Fondamentale lo scontro di domenica prossima al ‘Di Tella’ quando arriverà il Montegiorgio, penultimo della classe ma ancora in corsa per i play-out. Cade a Chieti il Termoli (3-1) che adesso rischia la retrocessione diretta. Come per il Vastogirardi, per i giallorossi vitale il match atteso al ‘Cannarsa’ contro il Noteresco rianimato dal successo sulla Vastese (2-1). Insomma, resta ancora tutto da decidere. (video Rete8)

La nuova classifica: Pineto 68, Senigallia 64, Trastevere 58, Fano 54, Albalonga 48, Matese 46, Porto d’Ascoli 44, Sambenedettese (-1), Chieti 43, Team Florida 42, Avezzano 40, Vastogirardi (-1) 39, Rona City 36, Vastese 33, Termoli, Notaresco 30, Montegiorgio 28, Tolentino 25.