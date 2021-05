Serie D, l’Agnonese cade nelle Marche e dice addio ai sogni salvezza

A Porto Sant’Elpidio, l’Olympia certifica il fallimento di una stagione e dice definitivamente addio al miraggio salvezza. Le tre scoppole da parte dell’ultima della classe non ammettono repliche e relegano i granata all’ultimo posto in graduatoria. Le porte dell’Eccellenza si spalancano dal rientro dalle Marche con l’ultimo posto che azzera probabilmente anche l’eventuale possibilità di ripescaggio, qualora il campionato terminasse oggi. Nonostante tutto restano da disputare ancora diverse partite e il presidente Mario Russo, seppur fortemente amareggiato dall’ultima prestazione dei suoi, insieme a quello che resta della dirigenza, cercherà di onorare al meglio un’annata nata storta che si avvia a finire peggio. Domenica l’undici di Antonio Di Rosa, senza il portiere Caputo (espluso), è atteso dalla temutissima trasferta di Pineto che nel frattempo ha cancellato i sogni promozione del Notaresco andando a vincere a domicilio per 1 a 0. Un risultato che apre le porte della serie C al Campobasso ad un passo dai festeggiamenti a distanza di otto lunghi anni dall’ultima volta tra i prof. Sconfitto anche il Vastogirardi a Castelfidardo dove rimedia il secondo ko di fila (3-2). Adesso gli uomini di Prosperi devono stare attenti a non farsi risucchiare nella zona calda della classifica.

Il tabellino

Porto Sant’Elpidio – Agnonese 3-1

Reti: 37’ Aliffi, 50’ Spagna, 69’ rig. Gelsi, 86’ D’Ercole

P.S.Elpidio: Cavalieri, Contarini, Bordi, Raffaelli, Ravanelli, Aliffi, Gusteri (80’ Cesetti), Orazi, (83’ Pierdomenico) Spagna (73’ Perri) Gelsi (87’ Giuli) M. Palladini (59’ Carissimi). All. Palladini

Agnonese: Caputo, Bartoli (76’ D’Ercole), Litterio (46’ Di Ciocco), Pejic, Tinti, Nikolopoulos, Amaya, Pincelli (41’ Troiano), Sapone (67’ Falcione), Barbato (76’ Vespa), Da Costa. All. Di Rosa

Arbitro: Esposito di Napoli

Note: gara disputata a porte chiuse. Al 64’ l’Atletico Porto Sant’Elpidio fallisce un calcio di rigore con Spagna. Al 66’ espulso il portiere Caputo per condotta non regolamentare. Ammoniti: Raffaelli, Gelsi, Perri.

Gli altri risultati di giornata: Notaresco-Pineto 0-1; Tolentino-Fiuggi 1-3; Castelfidardo-Vastogirardi 3-2