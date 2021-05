Serie D, l’Olympia a Porto Sant’Elpidio alla caccia del primo successo

In attesa di conoscere lumi dal dipartimento di Interregionale sulle retrocessioni (ieri è circolata anche un’ipotesi di doppia retrocessione diretta), l’Olympia Agnonese cerca di mettere ulteriore margine tra sé e l’Atletico Porto

Sant’Elpidio attualmente ultimo della classe due punti dietro i granata. Nel pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15) la sfida contro i marchigiani valevole come ultima gara del girone di andata.



«Fisicamente il gruppo è in buone condizioni e questo è un aspetto importante per questa e le prossime gare che ci attendono in successione», spiega il tecnico Antonio Di Rosa. «Non nascondo però – prosegue l’allenatore dell’Agnonese – che dobbiamo fare i conti con delle difficoltà in attacco perché anche Ivan Tankulijc si è fermato. Psicologicamente i ragazzi sono determinati e pronti ad affrontare uno scontro diretto che diventa determinante in prospettiva. Sono certo che chiunque andrà in campo darà il massimo e ne sono sicuro».

Di fronte due squadre che non hanno mai ottenuto i tre punti pieni. A Porto Sant’Elpidio i granata dovranno rinunciare ancora una volta al talentuoso esterno di attacco, Sosa, mentre recuperano il centrocampista Di Lollo che ha terminato di scontare i tre turni di squalifica. Regolarmente in campo anche il greco Orestis Nikolopoulos reduce da botta alla testa con la Vastese.

Porto Sant’Elpidio – Agnonese sarà diretta da Carlo Esposito della sezione di Napoli, coadiuvato da Luca Chianese della sezione partenopea e Luca Granata di Viterbo.

L’intero programma di giornata: Atletico Porto Sant’Elpidio- Olympia Agnonese (10ª giornata); San Nicolò Notaresco­Pineto (18ª giornata; Casalini di Pontedera, Magherini–Gookooluk); Tolentino­- Atletico Terme Fiuggi (22ª giornata; Migliorini di Verona, Cardinali–Petarlin) Castelfidardo­- Vastogirardi (27ª giornata; Santarosa di Pordenone, D’Ettorre–Fenzi).

La classifica: Campobasso* 57; San Nicolò Notaresco** 52; Cynthialbalonga 44; Castelnuovo Vomano* 42; Fc Matese 41; Recanatese* 38; Montegiorgio** 36; Vastogirardi* e Castelfidardo** 35; Aprilia Racing 34; Pineto* 33; Vastese (­1)* e Tolentino 32; Rieti* 31; Atletico Terme Fiuggi* 26; Real Giulianova 22; Olympia Agnonese** 4; Atletico Porto Sant’Elpidio** 3. (ogni * una gara in meno)