Serie D: Vastogiradi spento, al ‘Civitelle’ vince la Vastese. Super Esposito blocca il Termoli

Esordio con il botto per il neo tecnico della Vastese, Alessandro Lucarelli che bagna con una vittoria la sua prima panchina in biancorosso. Al ‘Civitelle’ affondato il Vastogirardi (3-1) che pure si presentava all’incontro forte di otto risultati utili consecutivi. A trascinare l’undici del presidente Bolami una doppietta di Di Nardo. L’altro gol porta la firma di Orchi. A nulla il momentaneo 2-1 messo a segno da Lorusso su calcio di rigore. Alla fine esulta la Vastese che torna al successo dopo una lunga striscia di risultati negativi costati la panchina a Giuseppe Ferazzoli. Per i molisani battuta d’arresto da cancellare a partire da mercoledì quando saranno impegnati nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la blasonata Cavese. Ancora un pareggio per il Termoli che al Cannarsa impatta 2-2 contro l’Fc Matese. Le reti del match portano la firma di Esposito (doppietta), Smajlaj e Caizza. Tra sette giorni derby tutto molisano al ‘Di Tella’. In campo Vastogirardi – Termoli.

La nuova classifica: Trastevere 19, Fano, Pineto 18, Senigallia 16, Avezzano, Team Florida 15, Vastogirardi, Albalonga 14, Porto d’Ascoli 13, Sambenedettese, Chieti, Matese 11, Vastese 10, Montegiorgio, Tolentino 8, Notaresco 7, Roma City, Termoli 5.

Il tabellino di Vastese – Vastogirardi 3-1

Reti: 43’ Di Nardo, 5’ st Orchi, 35′ st Lorusso (rigore)

Vastese: Del Giudice, Altobelli (43′ st Minchillo), Montebugnoli, Favo, Orchi, Gomes (25′ st Chrysovergis), Sansone (29′ st Mazzotti), Maiorano, Di Nardo, Greselin, Calì (29′ st Menna). A disp. Pitarresi, Romano, Mazzotti, Valerio, Bracaglia, Tracchia. All. Lucarelli

Vastogirardi: Petriccione, Canale, Gallo, Modesti (6’ st Gargiulo), Ruggeri, Grandis (1′ st Iacullo), Makni, Antogiovanni, Bentos Vazquez (6’ st Lorusso), Calemme, Fiori. A disp. Piga, Sciarretta, Panaro, Donatelli, Ciocca, Mocanu. All. Coletti

Arbitro: Esposito di Ercolano