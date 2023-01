Serie D: Vastogirardi ancora ko, sorride il Termoli vittorioso nelle Marche

Una vittoria e una sconfitta. E’ il bilancio delle due molisane nel campionato di serie D arrivato alla 21esima giornata. Blitz del Termoli, che in trasferta contro il Porto d’Ascoli conquista tre punti pesantissimi. Match winner della contesa il difensore Aldo Caiazza che ad inizio ripresa fissa il risultato sullo 0-1. Nei minuti finali i molisani falliscono anche un calcio di rigore con il centrocampista Stefano Antezza che si fa ipnotizzare dal numero uno Marco Festa. Se il Termoli torna a sorridere non si può dire lo stesso il Vastogirardi. L’undici di Coletti esce con le ossa rotte dal rettangolo della capolista Pineto. Per gli adriatici in gol Forgione ed Emili. Il programma del prossimo turno prevede due big match salvezza: Vastogirardi – Tolentino e Termoli – Roma City.

La nuova classifica: Pineto 49, Senigallia 40, Trastevere 38, Albalonga 34, Matese, Porto d’Ascoli* 31, Fano, Avezzano 29, Chieti 28, Vastogirardi (-1), Team Florida 26, Sambenedettese (-1), Montegiorgio 24, Roma City 23, Vastese* 22, Notaresco 20, Termoli 19, Tolentino 15. * una gara in meno