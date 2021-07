Servizio 118, Schael: «Non toglieremo i medici a Castiglione Messer Marino»

«Non toglieremo i medici a Castiglione Messer Marino». Parola del direttore generale della Asl, Thomas Schael, intervenuto questa mattina a Castiglione in occasione dell’inaugurazione della superficie per l’atterraggio degli elicotteri dell’emergenza urgenza. Il direttore della Asl, prendendo la parola, ha ribadito che «le zone interne dell’Abruzzo e del Vastese non sono zone dimenticate dalle istituzioni».

Una rassicurazione, quella del direttore Schael, salutata da un lungo applauso da parte della cittadinanza presente, dopo le avvisaglie di nuovi tagli al distretto sanitario di base in particolare ai medici in dotazione al servizio di emergenza urgenza del 118.