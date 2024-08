Servizio civile ambientale, due posti ad Agnone: domande solo on line

L’agenzia Agorà comunica che è stato pubblicato il bando per la selezione degli operatori volontari di servizio civile ambientale. Per l’annualità 2024 sono stati finanziati all’agenzia Agorà, dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, due progetti per un totale di ventotto posti da avviare in servizio nelle regioni Campania e Molise, appartenenti al programma “Green Life”. Per il Comune di Agnone sono disponibili due posti di operatore volontario, nell’ambito del servizio civile ambientale. «Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente nella modalità on-line, indirizzata direttamente all’Agenzia Agorà, titolare del progetto prescelto, attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. entro e non oltre le ore 14 del giorno 26 settembre 2024» spiegano dagli uffici del Municipio di Agnone. Ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando i seguenti siti web https://www.politichegiovanili.gov.it/ oppure https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

