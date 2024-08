Un principio di incendio viene segnalato lungo la fondovalle Trigno, al km 56 circa, in prossimità dello svincolo per Montemitro. Il fumo sta invadendo la carreggiata causando il rallentamento del traffico veicolare. In loco è presente una pattuglia dei Carabinieri che sta regolando il traffico in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco.

