Sessanta anni per la Pecciosa, il ricordo affettuoso degli amici di sempre

Oggi sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno, che avrebbe trascorso festeggiando con gli amici di sempre, quelli con i quali giocava a calcio da giovanissimo o con il gruppo dei “Massacratori“. Il fato ha deciso diversamente, ma l’amicizia vera e l’affetto restano immutabili per sempre, a dispetto di tutto.

Giuseppe Sciarra (nel cerchio in foto, ndr), conosciuto a Schiavi di Abruzzo con il nomignolo affettuoso di “Pecciosa“, avrebbe spento sessanta candeline proprio oggi e in questo giorno i suoi amici di sempre lo ricordano ancora con amore. Promessa del calcio dalla classe cristallina, Carabiniere ausiliario poi in congedo, apprezzato da tutti in paese, anche e soprattutto dall’universo femminile perché era oggettivamente un bel ragazzo, Giuseppe ha lasciato il ricordo di una persona davvero bella. E allora buon compleanno alla Pecciosa che in questo momento starà insegnando a palleggiare agli angeli del paradiso…