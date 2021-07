Sesso a pagamento: i Flash Mob di Escort Advisor scendono lungo la penisola

I Flash Mob di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, dopo Milano, colpiscono ancora e questa volta in Riviera Romagnola.

Le spiagge e i centri di Rimini e Riccione sono state invase ieri, domenica 4 luglio, da danze e acrobazie sotto l’egida del primo sito di recensioni di escort in Europa. A guidare il gruppo: Mike Morra, fondatore di Escort Advisor, (impersonato da un attore) che armato di bandiera con logo ben in vista e a cavallo di un unicorno gonfiabile, ha dichiarato la conquista, non solo della Riviera, ma anche dell’intera Penisola.

Ad essere conquistati dalla vivace comitiva, anche Elena Morali in vacanza in zona con il compagno Luigi Mario Favoloso: si sono lasciati coinvolgere nella danza, raccontando poi la cosa anche sui loro profili social, con delle Instagram Story in atteggiamenti particolarmente scatenati.

Oltre alla coppia Vip, i turisti e gli abitanti del luogo, anche le forze dell’ordine hanno gradito i flash mob applaudendo ritirando i gadget in regalo: energy drink e preservativi.

Lo stesso era accaduto a Milano con Stefano Corti e Alessandro Onnis, che da semplici passanti in Piazza Duomo, hanno poi rubato la scena del Flash Mob rendendosi protagonisti.

In Italia, ogni mese più di 3.000.000 di persone visitano Escort Advisor, scrivendo e leggendo recensioni. Circa il 70% delle escort che si pubblicizzano online in Italia hanno almeno una recensione sul portale, in alcune province si arriva anche al 90%. Ogni giorno in media si trovano 20.000 escort con recensioni sul sito, attive nella propria città e recensite da parte degli utenti.

L’iniziativa ha anche lo scopo di mettere in evidenza come il Covid abbia cambiato il settore. I numeri registrati da Escort Advisor nell’ultimo periodo, infatti, sono riconducibili ad una necessità maggiore da parte dei clienti delle escort di sicurezza e informazioni.

Ad esempio, le recensioni registrate nel mese di giugno 2021 sono più di 10.500, il +47% rispetto al giugno 2020. Questo conferma come nel post-Covid gli utenti sentano il bisogno di certezze per decidere chi incontrare. Le statistiche del sito mettono in evidenza anche queste altre tendenze in crescita: l’utilizzo della mappa che aiuta a capire in maniera precisa dove si trova la professionista più vicina e i video caricati dalle escort sui propri profili che “certificano” ulteriormente la veridicità degli annunci rispetto alle foto.

L’iniziativa lancia anche la linea estiva di Robachescotta, i prodotti a marchio Escort Advisor creati per sottolineare la necessità di libertà di espressione attraverso il proprio corpo.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 200.000 recensioni raccolte dal 2015, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha oltre 3 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto (fonte: Alexa.com – Amazon). E’ attivo inoltre in Spagna, Germania e UK.