Sesso a pagamento: le escort non concedono sconti per il Black Friday, ma prezzi popolari

Black Friday per il sesso a pagamento? No, grazie. Nella settimana più calda dell’anno per promozioni e offerte, le escort non fanno sconti a nessuno, ma adattano i prezzi delle prestazioni al portafogli degli italiani.

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa ha calcolato le tariffe medie per provincia delle escort che si pubblicizzano on line in Italia. Questo è possibile grazie alle recensioni degli utenti che indicano le fasce di prezzo reali delle professioniste che frequentano. Infatti, le recensioni scritte dai 3 milioni e 700 mila utenti unici mensili del sito, danno uno spaccato del settore dimostrando un’interessante varietà quando si parla dei prezzi delle escort.

Questi diventano i dati più affidabili, visti i numeri registrati dal sito, per delineare i prezzi medi delle escort, poichè nella maggior parte dei casi quelli dichiarati negli annunci non corrispondono alla realtà.

Il costo medio di una escort in Italia per provincia

Quello delle sex workers è un servizio professionale che ha delle “parcelle” come i tanti liberi professionisti che lavorano in Italia. Pertanto, le cifre variano da provincia a provincia e si passa così dai 100 euro di Milano e Roma ai 53 euro di Potenza e Rieti.

Dopo Milano e Roma, nella top 10 delle province con il prezzo medio più alto ci sono Palermo, Treviso, Varese con 98 euro; Bologna, Brescia con 97 euro; Sassari e Verona con 96 euro e Agrigento con 95 euro.

Le cifre più basse, dopo Potenza e Rieti le uniche città sotto i 60 euro, le troviamo a Ferrara e Fermo; poi Chieti e Trapani con 61, la sola Ragusa con 63 euro, Gorizia con 65, Livorno e Vercelli con 66 euro.