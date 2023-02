Settore giovanile Olympia Agnonese, dalla Figc la qualifica di “Scuola Calcio”

Mister Yannick Brisotto ha ritirato, nel pomeriggio di ieri a Campobasso, presso la sede della Figc regionale del Molise, la targa che certifica ufficialmente il riconoscimento alla società sportiva agnonese della qualifica di “Scuola Calcio“.

A fare gli onori di casa sono stati il presidente della Figc Molise Piero di Cristinzi, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise Gianfranco Piano ed il Delegato alla Attività di Base Sgs Massimiliano Di Gregorio.

«Un altro ottimo risultato per la nostra società sportiva agnonese. – commenta il responsabile del settore giovanile dell’Agnonese, Fernando Sica – E’ il riconoscimento della Figc che certifica l’ottimo lavoro fatto tutti insieme, nel partecipare a tutte le categorie del settore giovanile e alle attività di base, tra l’altro in un territorio che soffre notevolmente l’abbandono di giovani». Insieme all’Olympia Agnonese hanno ottenuto il riconoscimento di scuola calcio la Polisportiva Acli, Mirabello Calco, Polisportiva Fortore, Sanniti calcio e Virtus Riccia. Suola calcio “Elite” per la Polisportiva Chaminade, Polisportiva Kalena e Città di Isernia San Leucio.