Sevel e Pilkington, Castaldi: «Altre quattro settimane di cassa integrazione»

«Buone notizie per i dipendenti delle nostre aziende, come Pilkington e Sevel. Le aziende che hanno già esaurito le 14 settimane di cassa integrazione potranno anticipare altre quattro settimane. Lo prevede un decreto legge che sarà presto all’ordine del giorno in un prossimo Consiglio dei Ministri».

Lo preannuncia il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi, che poi aggiunge: «Ancora una volta il Governo dimostra la sua estrema sensibilità e attenzione, quando si tratta di garantire gli adeguati sostegni al reddito. Sono davvero soddisfatto di questo risultato, che fra l’altro accoglie positivamente alcune richieste espresse dai sindacati e dalle associazioni di categoria, anche da Assovetro, nel corso di una recente call in cui ci siamo confrontati».