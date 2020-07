Si affianca ad una 17enne e si masturba, denunciato un abruzzese

Si affianca in auto ad una 17enne e si masturba, denunciato un abruzzese.

L’uomo, nei pressi di Via del Mare, ha avvicinato la ragazza che stava camminando ed ha iniziato a masturbarsi.

Ancora un caso di atti osceni a Lanciano, dopo quello avvenuto lo scorso Mese di maggio e sfociato, circa due settimane fa, nella denuncia di un 61enne della zona che aveva tentato di adescare una minorenne. Nei giorni scorsi, infatti, sempre nella stessa zona di Via del Mare, una giovane 17enne, mentre si trovava in Via del Mare, veniva avvicinata da un’utilitaria condotta da un uomo che, con estrema disinvoltura, gli mostrava l’organo genitale compiendo atti masturbatori in sua presenza. Subito dopo, l’uomo riprendeva la marcia e si allontanava repentinamente facendo perdere le proprie tracce.

Le immediate indagini attivate dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano, diretti dal Capitano Vincenzo Orlando, a seguito della denuncia sporta dalla ragazza, permettevano, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima stessa e, ancora una volta, ad una telecamera privata situata nelle vicinanze, di risalire dapprima al veicolo e subito dopo anche all’autore del gesto. L’uomo è stato identificato in R.M., 48enne e residente in un paese dell’entroterra, non nuovo a simili reati, il quale è stato denunciato per atti osceni alla Procura della Repubblica di Lanciano. I Carabinieri stanno accertando l’eventuale sussistenza di analoghi casi segnalati nel territorio frentano.