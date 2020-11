Si allarga il contagio a Roccaspinalveti, quattro positivi al Covid19

«Il Dipartimento di prevenzione della Asl 02 Abruzzo mi ha appena segnalato quattro nuovi casi di positività al test Sars Cov-2 nel nostro territorio. La Asl ha in corso ulteriori indagini epidemiologiche per evidenziare i contatti stretti dei casi positivi riscontrati per adottare misure di isolamento domiciliare. Si tratta di due famiglie coinvolte, ma i casi non sono legati tra loro».

Lo comunica il sindaco di Roccaspinalveti, Claudia Fiore.

«Raccomando la massima attenzione e collaborazione nell’evitare contatti con persone non conviventi, nel mantenere la giusta distanza utilizzando la mascherina ed igienizzando sempre le mani e in ogni caso limitando gli spostamenti ai soli casi previsti dalle norme vigenti».