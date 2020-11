Anniversario della morte del prefetto Marinelli, Gennarelli: «I suoi valori una guida per tutti noi»

L’amministrazione comunale di Agnone ha partecipato, nella giornata di ieri, alla funzione in ricordo del primo anniversario della morte del Prefetto Enrico Marinelli, tenutasi presso la chiesa di Sant’Amico. Marinelli, ex consigliere comunale di Agnone, ha lavorato come addetto alla sicurezza di Papa Giovanni Paolo II e fu proprio lui a portarlo nella cittadina altomolisana nel marzo 1995.

L’assessora Amalia Gennarelli, durante la cerimonia, ha voluto ricordare con gratitudine il Prefetto. «Il tuo attaccamento alle origini agnonesi portò addirittura le ‘Ndocce in Piazza San Pietro in occasione del 50° anno di sacerdozio del Santo Padre; il tuo voler dare una sorta di privilegio alle tue radici ha determinato nei tuoi confronti un’ammirazione profonda perché, caro Prefetto Marinelli, sei stato per la collettività una bella pagina di un libro dettato dalla fede convinta e da una preghiera continua fatta di intenzioni sincere. I valori schietti del tuo vivere quotidiano siano per tutti noi una guida nello svolgimento di ogni singola azione finalizzata a fare del bene in modo consapevole ed integro, per se stessi e per gli altri».