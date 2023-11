Si avvicina all’ex compagna nonostante il divieto, scatta l’arresto per un 36enne

Marsica – Scatta l’arresto per un 36enne che non ha rispettato il divieto di avvicinamento impostogli dal giudice. L’uomo, già destinatario del divieto di avvicinamento all’ ex compagna, alcune notti fa ha raggiunto l’abitazione della stessa, danneggiandole anche l’autovettura parcheggiata in strada. Nell’occasione, i carabinieri della compagnia, effettuati i dovuti accertamenti, sono risaliti all’uomo quale presunto responsabile, rapportando così i fatti alla procura della Repubblica di Avezzano, che ha chiesto e ottenuto, dal gip del tribunale, l’inasprimento del precedente provvedimento emesso a tutela della vittima.

Cosicché, questa mattina i militari della stazione di San Benedetto dei Marsi hanno bussato alla porta di casa del 36enne e lo hanno arrestato per poi condurlo in carcere ad Avezzano.

La misura cautelare è stata reputata necessaria per azzerare la pericolosità dimostrata dall’indagato che, adesso, trascorrerà un periodo in custodia cautelare in carcere in attesa delle decisioni della magistratura.