Si scontra con l’auto dei Carabinieri, incidente a Montazzoli: sul posto la Polizia per i rilievi

Un incidente stradale di lieve entità viene segnalato all’ingresso di Montazzoli. Per motivi ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, una autovettura condotta da una donna sulla sessantina residente a Montazzoli, è finita contro l’auto di servizio dei Carabinieri della stazione di Castiglione Messer Marino.

In base alle prime indiscrezioni circolate sia l’equipaggio dell’Arma sia la donna alla guida dell’altra autovettura stanno bene e non hanno riportato danni. Per i rilievi del caso, visto il coinvolgimento di un mezzo militare, è sopraggiunta sul posto una pattuglia della Polizia stradale.