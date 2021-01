Vaccinazione Covid nella casa di riposo di Capracotta

«Gli ospiti della nostra casa di riposo hanno ricevuto la prima dose del vaccino per il Covid-19. Il vaccino somministrato è quello della Pfizer-BioNTech. È sicuramente un segnale importante, segna l’inizio di un percorso nuovo e, anche se la strada è ancora lunga, possiamo davvero vedere la luce in fondo al tunnel e iniziare a pensare ad un lento e graduale ritorno alla normalità, cominciando proprio dai più deboli. Per questo, la loro protezione rappresenta un bellissimo segnale di speranza e di fiducia per tutta la comunità di Capracotta».

E’ l’annuncio fatto da Candido Paglione, sindaco di Capracotta.