Si spaccia per maresciallo dell’Arma e truffa una anziana, 48enne in manette

I Carabinieri della Stazione di Chieti Principale unitamente a militari della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Chieti, hanno tratto in arresto, a Napli, in esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Chieti, un 48enne partenopeo che in concorso con un altro soggetto anch’esso napoletano, in data 26 maggio spacciandosi telefonicamente per “Maresciallo dei Carabinieri” intervenuto a seguito di un grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto il figlio dell’anziana vittima , 79enne pensionata di Chieti, si faceva consegnare la somma di 1.300 euro, denaro che la donna preoccupata per la sorte del figlio immediatamente si precipitava a prelevare dai suoi risparmi presso l’ufficio postale di Chieti per ovviare all’arresto e sopperire ai danni che lo stesso avrebbe provocato.

La minuziosa attività di indagine svolta attraverso l’analisi dei filmati delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona consentiva ai militari di accertare, inequivocabilmente, le responsabilità dell’uomo, identificato anche grazie ad evidente zoppia, anche in analoghe truffe perpetrate con identico modus operandi del pendolarismo criminale tra l’Abruzzo e la Campania.

Proseguono le indagini dei Carabinieri di Chieti coordinati dalla Procura della Repubblica di Chieti al fine di accertare la responsabilità della coppia in altri episodi recentemente verificatisi nella Provincia.