Si torna a scuola, il messaggio di una mamma: «La cultura è l’unica arma per sentirsi liberi»

Un messaggio speciale per Desiré, questa mattina, all’avvio dell’anno scolastico, da parte della sua mamma, ma che vale per tutti i bambini e ragazzi che si apprestano ad iniziare o completare un percorso di studi.

«Il tempo vola inesorabilmente, senza dar modo di realizzare lo scorrere della vita. Sembra ieri che lasciasti per la prima volta le nostre mani per intraprendere il tuo percorso scolastico eppure, son passati già otto anni. Quasi donnina, ti appresti ad affrontare questo nuovo anno. Cosa mettere nello zaino? Materiale scolastico, diresti… certo ma, non solo! In primis metti serenità, voglia di imparare, ascolto, altruismo, fiducia ed amore e corri, corri libera verso nuovo orizzonti. Abbi sete di sapere, non saziarti mai di conoscenza perché la cultura è l’unica arma più potente per sentirsi liberi. In bocca al lupo amore grande Desiré».