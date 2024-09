I distretti biologici e le opportunità nel Molise, dalla certificazione ai bandi di distretto: convegno ad Agnone

“I distretti biologici e le opportunità nel Molise, dalla certificazione ai bandi di distretto” è questo il titolo del convegno che si terrà domani, venerdì 13, presso la sala consiliare di palazzo San Francesco ad Agnone. L’evento, organizzato dal Comune di Agnone sotto l’egida del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e in collaborazione con la Rete nazionale dei distretti biologici d’Italia, prevede la registrazione dei partecipanti intorno alle 9,30, per dare avvio ai lavori verso le ore dieci.

Prima, come di consueto, i saluti istituzionali da parte del sindaco e presidente della Provincia, Daniele Saia, del vicepresidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente e di Salvatore Micone, assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari. Poi si entrerà nel vivo della tematica dei distretti biologici, appunto, con gli interventi di Andrea Campurra, presidente della rete nazionale dei distretti biologici d’Italia, Sara Tomassini, presidente del bio distretto Terre Marchigiane, Antonella Murgia, presidente bio distretto Borghi Sicani, Aldo Buiani, direttore del distretto biologico Sardegna Bio, Angelo Belliggiano, docente dell’Unimol, Letizia Bindi, sempre dell’Università del Molise e Carmine Lupia, direttore del conservatorio etnobotanico di Castelluccio superiore.

Al termine dei lavori ci sarà una degustazione di prodotti biologici a cura della rete nazionale dei distretti biologici d’Italia. L’evento si inserisce nel più ampio progetto “Bio in Tour”, finanziato dal Ministero e che punta alla promozione del biologico in ben dieci regioni d’Italia: Sardegna, Calabria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Emilia Romagna, Piemonte, Molise e Toscana. Lo scopo dei seminari è quello di contribuire al potenziamento e all’innovazione dei sistemi locali attraverso interventi orientati ad offrire un apporto corretto allo sviluppo economico del territorio attraverso la formazione e informazione sul settore biologico e le sue opportunità partendo dall’adesione ai bio distretti territoriali. E domani, dalle ore 18 in poi, presso palazzo San Francesco, aprirà le porte il “Villaggio del gusto Bio“, con degustazioni di prodotti biologici e masterclass guidate sulle produzioni enologiche biologiche. Il Villaggio sarà aperto anche la sera del 14 settembre, stessa location e stessi orari. L’ingresso e la partecipazione alle masterclass saranno gratuiti.