Si ubriaca continuamente e litiga con il compagno e i vicini, foglio di via per una donna 52enne

E’ stato notificato dalla locale stazione Carabinieri un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Atessa ad una 52 enne con diversi precedenti penali per reati inerenti il patrimonio e gli stupefacenti, residente a Silvi ma per qualche mese domiciliata in una casa nel centro storico atessano.

Il provvedimento, emesso dalla Questura di Chiesti su proposta della comando compagnia Carabinieri di Atessa, si è reso necessario a seguito dei numerosi comportamenti antisociali tenuti dalla 52enne, innescati principalmente dall’assunzione di sostanze alcoliche che la portavano a frequenti e plateali litigi anche sulla pubblica via, sia con il compagno che con i vicini, ma anche per altri comportamenti al momento al vaglio dell’Autorità giudiziaria. Le persone, esauste dai modi tenuti dalla coppia, ma in particolare della donna che non esitava ad assumere atteggiamenti minacciosi e provocatori, avevano più volte richiesto l’intervento dei carabinieri dinnanzi ai quali la 52enne aveva spesso mantenuto il suo atteggiamento antisociale, motivo per il quale è stata ritenuta persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica.

La richiesta, prontamente accolta dal Questore di Chieti non permetterà alla donna di fare rientro nel comune di Atessa prima di 3 anni.