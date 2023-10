Istruttore amministrativo a tempo indeterminato, il Comune torna ad assumere personale

Il Comune di Belmonte del Sannio indice una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e parziale, per un totale di ventisette ore ore settimanali, da inserire negli uffici del settore amministrativo dell’ente.

Al momento di assumere, o meglio riassumere per la quinta o sesta volta, la carica di primo cittadino di Belmonte del Sannio, il sindaco Errico Borrelli ammise le difficoltà di gestire la cosa pubblica anche, se non soprattutto, per la carenza di personale. Una penuria di uomini e mezzi alla quale si tenta di dare una prima soluzione tornando ad assumere, appunto, un istruttore amministrativo a tempo indeterminato. «Gli interessati – spiegano dagli uffici del Comune – potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il “Portale unico del reclutamento” disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it, previa registrazione nel portale stesso e inserimento delle proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul medesimo Portale www.InPA.gov.it».

La pubblicazione è avvenuta pochi giorni fa, quindi c’è un margine di tempo ragionevole per perfezionare le proprie candidature. «Tale termine è perentorio – puntualizzano dal Comune – e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro la data e l’orario di scadenza: 20 novembre 2023 alle ore 23:59». «Per accedere al portale – aggiungono dalla casa municipale – è necessario utilizzare le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta di Identità Elettronica (CIE)». Il relativo bando verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso e sul Portale del Reclutamento InPA (https://www.inpa.gov.it/), a disposizione degli eventuali interessati.