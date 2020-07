Sicurezza, Chiauci attiva la videosorveglianza

Un utile deterrente contro furti in abitazioni e truffe a danno di anziani. Si tratta del sistema di videosorveglianza installato e reso operativo proprio negli ultimi giorni a Chiauci. Telecamere piazzate in zone strategiche, lungo le vie di accesso e di uscita dell’abitato, in modo da intercettare e filmare tutti i veicoli e le persone in transito. Il piccolo centro montano è stato fatto oggetto, anche nel recente passato, delle attenzioni dei ladri, topi di appartamento che approfittano spesso della semplicità dei residenti i quali magari lasciano ancora la chiave sul portone di casa come si faceva un tempo. Senza parlare delle truffe in danno di persone anziane che spesso vivono sole, facili preda di truffatori senza scrupoli. «Il Comune negli anni passati è stato più volte vittima di furti e truffe in danno di persone anziane e sole. – spiegano dal Municipio – Con la realizzazione di quest’opera, di alta tecnologia, crediamo di aver dato una risposta concreta alla popolazione, che ora si sentirà più sicura e protetta».

