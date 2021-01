Sicurezza in montagna, patto d’acciaio tra Soccorso alpino e 9° Reggimento Alpini

Per rafforzare tanto le misure di sicurezza in montagna quanto l’impegno e la presenza sul territorio, si è svolto a L’Aquila, nella sede del 9^ Reggimento Alpini, un incontro tra il presidente Daniele Perilli del Soccorso Alpino e Speleologico e il Colonnello del Reggimento, Gianmarco Laurencig.

«Da sempre il 9^ Reggimento Alpini – conferma Perilli – ha fornito supporto al Soccorso Alpino e Speleologico in caso di necessità, come è avvenuto a Rigopiano e in occasione di altri incidenti importanti. L’obiettivo è siglare un protocollo d’intesa con il 9^ Reggimento Alpini, che ha due squadre addestrate al soccorso alpino, per rafforzare la rete di sicurezza sulle nostre montagne, attraverso operazioni ed esercitazioni congiunte. Con il Colonnello Gianmarco Laurencig, che ringrazio per la disponibilità e l’ospitalità, abbiamo raggiunto già un accordo verbale, che formalizzeremo con un protocollo d’intesa a breve, a tutela si tutti gli amici della montagna».