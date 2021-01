Calcio serie D: il Vastogirardi regge un tempo, poi si arrende alla Vastese

Niente da fare per il Vastogirardi che all’Aragona di Vasto crolla sotto i colpi di Martines, Lenoci e Diarra. A nulla il gol del momentaneo pareggio dei molisani messo a segno dal capocannoniere del girone, Silvio Merkaj che trasforma il calcio di rigore procurato da Guida. La sconfitta rimediata in riva all’Adriatico non scalfisce la buona stagione della compagine allenata da Prosperi che con due gare in meno staziona a ridosso della zona play-off. Mercoledì 27 gennaio il Vastogirardi torna in campo nel recupero contro il Castelfidardo.

Gli altri risultati di giornata: Aprilia-Fiuggi 1-1; Castelfidardo-Rieti 1-1; Castelnuovo Vomano-Recanatese 2-1; Vastese-Vastogirardi 3-1; Agnonese – Albalonga 1-1 (giocata ieri); Campobasso-Giulianova 0-0 (giocata ieri). Rinviate: Notaresco-Tolentino; Matese-Porto Sant’Elpidio; Montegiorgio-Pineto.

La nuova classifica: Castelnuovo Vomano 25, Rieti 24, Campobasso *** 21, Albalonga *, Notaresco *** 20, Pineto **, Vastogirardi ** 16, Recanatese *****, Castelfidardo **, Fiuggi * 15, Montegiorgio **** 14, Vastese *, Aprilia * 13, Tolentino *** 11, Matese ** 10, Giulianova ** 6, Agnonese ***** 3, Porto Sant’Elpidio *** 2. (ogni asterico corrisponde alle gare da recuperare dopo 13 giornate di campionato)

Recuperi di mercoledì 27 gennaio: Cynthialbalonga-Campobasso, Olympia Agnonese-Recanatese, S. Nicolò Notaresco-Vastese, Montegiorgio-Real Giulianova, Vastogirardi-Castelfidardo.