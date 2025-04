Sicurezza sul lavoro, l’assessore Magnacca: «Più che un obbligo è un dovere sociale»

Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro: i Carabinieri, anche grazie alla professionalità del Comando per la Tutela del Lavoro, in prima linea per garantire il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Prevenzione, controllo e informazione per tutelare la salute, ridurre incidenti, evitare infortuni e salvare vite.

«La sicurezza sui luoghi di lavoro più che un obbligo è un dovere sociale. È il risultato dell’impegno di ogni giorno che chiama a una responsabilità condivisa aziende, lavoratori, istituzioni e sindacati”. A dichiararlo l’assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

“Quella del 28 aprile – prosegue l’assessore – è una data che richiama al valore e al dovere di tutelare la vita e il benessere di ogni lavoratore garantendo che ambienti di lavoro sicuri per non dover registrare più incidenti con la conta delle morti bianche oltre a considerare il costo sociale degli infortuni con la sua ricaduta su tutti i cittadini”.

L’assessore ribadisce come tutti assieme “si debba promuovere e diffondere la cultura della prevenzione per favorire il benessere dei lavoratori e la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali”.

È il caso di ricordare che di recente la Regione Abruzzo ha pubblicato, nell’ambito della programmazione FSE, alcuni importanti avvisi, ancora aperti, che finanziano la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute, l’adozione di piani di welfare aziendale con l’adozione di misure per conciliare vita-lavoro e l’erogazione di incentivi a chi assume lavoratori svantaggiati. “Tutti avvisi – conclude l’assessore Magnacca- rivolti principalmente alle aziende private e ai lavoratori autonomi”.