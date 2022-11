Sim Sala Bim, all’Italo Argentino si materializza il mago dei maghi: Silvan

Una serata di magia all’Italo Argentino con il mago dei maghi italiani: Aldo Savoldello, in arte Silvan. E’ quella che incanterà il pubblico mercoledì 7 dicembre a partire dalle ore 21. Grande attesa dunque in alto Molise dove Silvan sarà accolto dall’amico prestigiatore Angelo Mitri. Già l’anno scorso Silvan era atteso ad Agnone ma all’ultimo momento fu bloccato da una comparsata in tv. Questa volta la presenza dell’illusionista veneziano è confermata dagli organizzatori.

Angelo Mitri con Silvan

L’evento si inserisce nel fitto programma dei ‘Riti del fuoco’ e fa seguito a quello dell’anno scorso, quando l’Italo Argentino registrò il sold out. Con Silvan, che promette uno spettacolo di circa un’ora, si esibiranno il mago comico e presentatore Tino Fimiani, l’llusionista, trasformista e mentalista italiana, conosciuta in tutto il mondo, Eleonora Princess of magic. Non da ultimo il viaggiatore magico Yari Croce, amatissimo dai bambini.

Durante la serata i titolari della fonderia Marinelli doneranno una campana personalizzata al mago Silvan, riconoscimento per la sua lunga e sfavillante carriera.