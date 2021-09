Sindacale, Antonio Pelle confermato alla direzione nazionale del Siap

Il sostituto commissario di Polizia, l’agnonese, Antonio Pelle, confermato alla direzione nazionale del Siap (Sindacato italiano appartenenti Polizia). Segretario generale provinciale di Isernia, la conferma alla direzione generale di Pelle arriva a margine del IX Congresso tenutosi (14-15-16 settembre) a Roma e che ha visto come tema: ‘Le sfide della sicurezza nella società che muta’. All’incontro, tra gli altri, sono intervenuti i ministri Lamorgese, Brunetta, Orlando, il capo della Polizia, Lamberto Giannini, i sottosegretari, Franco Gabrielli, Borghi, Molteni, Sisto, gli europarlamentari, Calenda, Gianrusso, il senatore Maurizio Gasparri. Nella tre giorni capitolina, si registra la riconferma per acclamazione del segretario generale del Siap, Giuseppe Tiani. Dai tavoli di discussione, rilanciato il compito degli uomini e donne che, indossando la divisa, assicurano quotidianamente la sicurezza nel Paese. Tra gli argomenti trattati l’alto rischio di azioni terroristiche a seguito dei recenti fatti in Afghanistan, il contratto di lavoro e gli investimenti strutturali per fronteggiare i reati comuni.

