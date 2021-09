Carabinieri: il molisano tenente colonnello Di Lena al comando della compagnia di Chieti

Si è recentemente insediato il nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Chieti (CH), il Tenente Colonnello Massimo DI LENA. Molisano, 48enne, nell’Arma dei Carabinieri dal 2000, il Tenente Colonnello Di Lena è laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” e in Scienze della Sicurezza presso l’Università “Tor Vergata” di Roma, ha superato l’esame di Stato abilitativo al titolo di Avvocato e nella sua esperienza nelle fila dell’Arma ha ricoperto diversi incarichi in altrettanti contesti territoriali: ha comandato il Plotone Allievi Carabinieri della Scuola di Campobasso dal 2000 al 2002, il Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri di San Benedetto del Tronto (AP) dal 2003 al 2012, la Compagnia Carabinieri di Atessa (CH) dal 2012 al 2015, dal 2015 al 2019 la Compagnia Carabinieri di Rovereto (TN), e dal 2019 all’attualità il Nucleo Investigativo Carabinieri competente per la Provincia di Pesaro-Urbino (PU). Significativi i risultati dei Reparti diretti dall’Ufficiale nelle attività di contrasto alla criminalità e di controllo dei Territori di riferimento, svolte nei quasi 20 anni di servizio territoriale presso le precedenti articolazioni citate. L’ufficiale superiore ha avvicendato nell’incarico il parigrado Massimo Capobianco, con cui condivide, oltre al medesimo percorso professionale e di studi, la recente promozione all’attuale grado e la provenienza molisana, essendo entrambi originari della zona costiera della limitrofa regione. Il neo Comandante della Compagnia, già ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Chieti, Colonnello Alceo Greco, nei prossimi giorni si presenterà alle altre Autorità del posto e Provinciali, al proprio personale ed attenderà alle altre iniziali incombenze di Comando di Reparto.

