Sindacato “Psc Assieme”: Molise quarta regione per numero di iscritti

E’ giunto all’epilogo il viaggio lungo l’italia del “Psc Assieme”. Dopo aver percorso, in sette giorni, 4824 chilometri, il segretario nazionale Vincenzo Romeo ed i suoi accompagnatori sono finalmente giunti a Roma. Migliaia i carabinieri incontrati lungo tutto il percorso a cui è stata data voce recependone istanze ed aspettative. I risultati non si sono fatti attendere tanto che ad oggi l’associazione ha già superato quota 700 iscritti ed il sito internet ha superato le 10mila visite. «Le aspettative rivolte verso i carabinieri della regione Molise hanno ripagato lo sforzo compiuto dal segretario nazionale, tanto che il Molise risulta la quarta regione per numero di iscritti, con percentuali da capogiro. – spiegano i responsabili regionali dell’associazione sindacale – I militari della Benemerita hanno potuto apprezzare quello che, sin dagli albori, era il messaggio che il Psc Assieme ha voluto far pervenire caratterizzato da chiarezza, capacità comunicativa e di ascolto, progettualità estrinsecata dai numerosi servizi di assistenza, consulenza e tutela di cui ogni associato potrà beneficiare».

