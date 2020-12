Siti pirata e blog, l’Ordine dei giornalisti incarica i legali di procedere per “esercizio abusivo della professione”

«Da ieri sera l’Ordine dei Giornalisti del Molise ha avviato le procedure legali per denunciare i siti pirata e quindi per contrastare l’esercizio abusivo della professione e ha deliberato la registrazione della testata autonoma dell’ordine stesso».

Così Vincenzo Cimino, presidente dell’Ordine dei giornalisti, che in qualità di legale rappresentante dell’Ordine ha dato mandato a due avvocati di procedere contro siti pirata, pagine Facebook e blog che di fatto svolgono abusivamente la professione giornalistica spesso senza nemmeno avere la collaborazione dei giornalisti iscritti. Una lotta all’esercizio abusivo della professione giornalistica che il presidente Cimino e l’intero consiglio dell’Ordine avevano preannunciato e che sta muovendo i primi, ma concreti e decisivi passi.

L’altra notizia importante che arriva da Campobasso è la registrazione di una testata giornalistica interna all’ordine stesso.

«Finalmente, dopo 16 anni, l’Ordine avrà un giornale come tanti altri ordini anche di altre categorie professionali. – spiega il presidente Cimino – Più servizi, più tutele, maggiore apertura dell’ente ai suoi iscritti che finalmente avranno uno strumento tutto loro e non devono chiedere il permesso a nessuno per esercitare la professione e comunicare all’esterno».