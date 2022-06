Smart working nel bosco per gli uffici della Bcc Abruzzi e Molise, l’iniziativa green a Rosello

Gli uffici della Bcc Abruzzi e Molise si spostano nel bosco. Le vie dello smart worker sono infinite e non smettono mai di sorprendere. La conferma arriva dal progetto “Smart Working tra gli alberi” della Bcc Abruzzi e Molise. La Riserva Naturale Regionale “Abetina di Rosello” è stata, per un giorno, il quartier generale di tutti gli Uffici Centrali della banca.

Da qui il personale, in smartworking, ha gestito e fornito supporto a tutta la rete delle filiali delle due regioni. Un’esperienza di lavoro in un ambiente naturale e rilassante che ha favorito la concentrazione e la collaborazione. Al termine delle attività lavorative si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca, anch’essa tra gli alberi. Una giornata vissuta in simbiosi tra natura e tecnologia che farà da apripista per altre iniziative green.