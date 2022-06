Festa grande in casa Tatangelo-Mastrostefano, è arrivato Tommaso

BELMONTE DEL SANNIO – Festa grande in casa Tatangelo-Mastrostefano. Nonostante la tarda notte la cicogna non si è certo risparmiata e ha consegnato, presso l’ospedale “San Pio” di Vasto, un bel maschietto per la gioia di mamma Valentina e papà Alfonso. Per il piccolo Tommaso, attraverso le nostre colonne, arriva questo messaggio speciale: «A te, che hai colorato di gioia e amore le nostre vite… Benvenuto al mondo». Un augurio speciale arriva dagli zii Marika e Stefano, dai nonni e dagli amici e parenti tutti. Cari auguri anche dalla nostra redazione.

