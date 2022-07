Sociale: l’ex scuola di “Secolare” sarà gestita dalla cooperativa “Igea” di Vercelli, salvaguardati i livelli occupazionali

Da Comunità alloggio per diversamente abili a struttura che assisterà i disabili psichiatrici. Passaggio di testimone quasi indolore quello che avviene in queste settimane per la gestione dell’ex scuola elementare di Secolare, alle porte di Agnone. Alla cooperativa Casi che per undici anni si è presa cura di 16 ospiti di cui quattordici ricollocati in una struttura del posto, subentra la cooperativa sociale Igea con sede a Prarolo, in provincia di Vercelli, che fa capo a Roberto Roses, legale rappresentante. Salvaguardati i livelli occupazionali: entro il primo settembre, infatti, 7 Oss e una educatrice della precedente gestione, verranno tutti riconfermati. Su scala nazionale la cooperativa Igea opera nell’ambito sociale, in particolare in quella dell’accoglienza di migranti, donne e bambini fuggiti dal conflitto in Ucraina. A riguardo sono due le strutture in carico: una a Borgo Vercelli, in Piemonte, l’altra a Sanguinetto, nel Veronese.

