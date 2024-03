Somministra bevande e alimenti, ma anche cocaina e hashish: trentenne del Chietino in manette

Pensava di continuare a svolgere indisturbato la doppia attività di gestore di esercizio commerciale, per la legge somministratore di bevande e alimenti mentre, clandestinamente, per clientela particolare, somministratore di sostanze stupefacenti.

Tanto è emerso nella tarda serata di ieri allorquando gli uomini della Aliquota Operativa del NOR della Compagnia Carabinieri di Lanciano, coordinati dal maggiore Giuseppe Nestola, avendo notato presenze e movimenti sospetti all’interno dell’esercizio di Castelfrentano gestito da un trentenne del luogo e già di conoscenza, irrompevano all’interno del locale dove, dopo una attenta perquisizione e generalizzato tutti gli avventori presenti, rinvenivano al di sotto del bancone di mescita un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti principalmente del tipo cocaina ed altra di tipo Hashish, un bilancino di precisione ed una cospicua somma di denaro probabile provento della illecita attività.

Quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro e l’uomo. tratto in arresto in flagranza di reato. Lo stesso, dopo le formalità di rito veniva associato presso la casa circondariale di Lanciano a disposizione della competente A.G.. Tale risultato rientra in un programma di servizi preordinati ed attuati dagli uomini della Compagnia Carabinieri di Lanciano del maggiore Fabio Vittorini per una maggiore presenza con attività dedicate alla prevenzione e repressione dei reati in genere specie in ambito furti in abitazione.