Sopralluogo dei tecnici della Provincia sotto il ponte di Fraine, firmata l’ordinanza di chiusura

E’ in corso in questo momento il sopralluogo del personale del comparto tecnico della Provincia di Chieti si piedi del ponte chiuso al traffico, per motivi di sicurezza, nella mattinata di oggi. Si tratta del ponte sotto l’abitato di Fraine, lungo la provinciale 162.

In attesa di conoscere l’esito del sopralluogo, arriva l’ordinanza di chiusura al traffico veicolare del ponte “Fiume Rio Torto” al km 16+750 della S.P. 162 “Carpineto Sinello – Castiglione M.M.”, nel Comune di Carunchio, «per accertamenti tecnici, con effetto immediato e fino al 25 agosto 2023».

L’ordinanza è la numero 788 di data odierna. Nel testo della stessa, a firma del dirigente, l’ingegnere Paola Campitelli, si legge:

«Premesso che durante le ordinarie attività di monitoraggio delle infrastrutture stradali provinciali, è stato riscontrato il danneggiamento su una delle pile del “Ponte Fiume Rio Torto”, situato alla progressiva chilometrica 16+750 circa della S.P. 162 “Carpineto Sinello – Castiglione M.M.”, nel Comune di Carunchio;

Che tale danneggiamento verificatosi solo oggi, è riconducibile ad uno scalzamento finora non visibile della pila in alveo determinato dalle intense precipitazioni piovose dei trascorsi mesi di maggio e giugno 2023; Che per tali motivi si rende necessario procedere ad accertamenti tecnici sul suddetto ponte;

Che in via cautelativa, quindi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e a salvaguardia della pubblica incolumità, si rende necessario interdire il transito sul ponte fino all’espletamento dei necessari accertamenti»;

la dirigente ORDINA, con effetto immediato e fino al 25 agosto 2023,

la chiusura al traffico veicolare del “Ponte Fiume Rio Torto”, situato al km 16+750 della

S.P. 162 “Carpineto Sinello – Castiglione M.M.”, nel Comune di Carunchio, con

deviazione sulla viabilità limitrofa.