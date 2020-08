Sorpreso dai Carabinieri mentre fugge con la refurtiva, denunciato

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia hanno denunciato un professionista 53enne di altra provincia, per il furto di alcuni oggetti rubati all’interno di una profumeria sita in città.

Il furto è avvenuto nel pomeriggio di alcuni giorni fa allorquando un uomo, sconosciuto alle commesse, dall’interno dell’esercizio commerciale ha trafugato alcuni profumi dagli scaffali per un valore di alcune centinaia di euro. Nonostante l’autore abbia cercato di guadagnare velocemente l’uscita, pochi metri dopo si è imbattuto nei militari del NOR che, impegnati in un servizio di controllo del territorio nelle vicinanze, sono stati attirati dall’allarme antitaccheggio. Immediatamente i Carabinieri hanno bloccato lo sconosciuto che cercava di allontanarsi a piedi.

L’uomo aveva occultato sulla persona la merce sottratta poco prima che veniva recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato.

Correlati