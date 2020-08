I Sanniti e i misteri della Tavola Osca conquistano l’Adriatico

Martedì 18 agosto alle ore 21 piazza San Vitale a San Salvo sarà ancora una volta al centro di un evento culturale unico nel suo genere con lo spettacolo “I Sanniti e i misteri della Tavola Osca”.

Si tratta di un doppio incontro con lo scrittore pluripremiato Nicola Mastronardi che presenterà il libro “Figli del Toro” e il musicista Vittorio Sabelli che ha musicato “La Tavola Osca”, uno dei reperti più importanti dei popoli Italici. Incisa tra terzo e il secondo secolo avanti Cristo e rinvenuta tra Agnone e Capracotta nel 1848 è esposta al British Museum di Londra dal 1873.

“Questa è una serata che impreziosisce il calendario degli eventi culturali che vengono ospitati dall’accogliente Piazza San Vitale – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – per una cultura che sappia arricchire le conoscenze attraverso il confronto dei diversi saperi. A San Salvo per il secondo biennio consecutivo è stata concessa la qualifica di ‘Città che legge’ quale riconoscimento per l’impegno profuso in maniera continua nelle politiche pubbliche di promozione alla lettura”.

Nicola Mastronardi nel 2012 è stato il vincitore della prima edizione del premio letterario “Raffaele Artese – Città di San Salvo” con il romanzo “Viteliù. Il nome della Libertà”.

“L’evento è organizzato dal Comune di San Salvo e dal locale Lions Club – spiega l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – e rientra nell’ambito delle attività promosse per la valorizzazione della cultura e della letteratura”.

Presentatrice e relatrice dell’evento Laura D’Angelo.

