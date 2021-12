Sostano sui parcheggi riservati ai disabili, mano pesante dei Carabinieri

Nel corso di costanti controlli tesi a verificare il rispetto delle norme dettate dal codice della strada, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia hanno elevato tre contravvenzioni nei confronti di altrettanti utenti che, non avendo trovato parcheggio nel centro cittadino, hanno abusivamente occupato gli spazi dedicati ai disabili, provocando le legittime lamentele da parte degli aventi titolo che non erano riusciti a fermarsi per indisponibilità dei posti loro dedicati. Nei confronti dei trasgressori è stata applicata una sanzione amministrativa di euro 165 raddoppiata rispetto al passato, in attuazione della recente entrata in vigore della legge nr. 156 del 9.11.2021, che ha inasprito le somme della relativa violazione quale deterrente ed al fine di assicurare una maggiore attenzione

verso persone che vivono una condizione di disagio.