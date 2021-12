Bloccati sul ghiaccio perché senza pneumatici invernali né catene: fioccano sanzioni

Tre conducenti sono stati contravvenzionati con sanzioni di 87euro, dai Carabinieri della compagnia di Isernia, lungo strade extraurbane, interessate da ghiaccio e nevischio, poiché non riuscivano a procedere la marcia perdendo il controllo dell’auto non avevano rispettato l’obbligo di montare pneumatici invernali né possedevano in alternativa catene a bordo, proprio in questo particolare periodo dell’anno in cui le condizioni climatiche risultano avverse ed il manto stradale ghiacciato o interessato da nevicate.