Spaccano il finestrino e rubano carte di credito, acciuffati e denunciati dai Carabinieri

È già notte quando in due decidono di rompere il finestrino di un furgone e trafugare, così, le carte di credito custodite nell’abitacolo del mezzo. Loro malgrado, vengono subito identificati dai carabinieri e denunciati alla Procura della Repubblica di Avezzano per furto aggravato in concorso.

È quanto accaduto tre giorni a Luco dei Marsi, in centro paese e sulla pubblica via. L’intervento è stato possibile anche grazie alla segnalazione del proprietario del veicolo che, accortosi di quanto stava accadendo, avvisava i carabinieri e scendeva in strada per evitare il peggio. Una pattuglia della stazione, già in servizio sulla zona, interviene immediatamente e riesce a fermare uno dei presunti responsabili, mentre l’altro, identificato successivamente, si era già allontanato facendo perdere le proprie tracce.

La perquisizione personale dell’uomo fermato sul posto non ha permesso il rinvenimento del mal tolto, ma le carte sottratte sono state immediatamente “bloccate” precludendo a chiunque ogni possibilità di un fraudolento utilizzo. I due identificati, un 40enne e un 23enne, entrambi stranieri, sono ritenuti responsabili di furto ai danni di un artigiano del posto e per questo denunciati in stato di libertà. A loro carico, un procedimento penale presso la Procura di Avezzano teso a ultimare le indagini e chiarire le posizioni e grado di responsabilità di ciascuno dei denunciati.