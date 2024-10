Spaccia hashish, arrestato il flagranza dai Carabinieri. Cliente segnalato come assuntore

SULMONA (AQ) – Non si fermano gli arresti da parte dei carabinieri della locale stazione, che in pochi mesi hanno messo a segno duri colpi nei confronti degli spacciatori attivi in città. Questa volta è toccato a un 27enne del luogo che, monitorato dai carabinieri, ieri sera è stato colto in flagrante all’atto di cedere alcuni grammi di hashish ad un 29enne, anch’esso del posto. Quest’ultimo, perquisito appena uscito da un’abitazione in pieno centro storico, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

Sulla base di tale presupposto, i carabinieri hanno perquisito la casa del sospetto spacciatore, al cui interno sono stati rinvenuti oltre 55 grammi della stessa sostanza, di cui il proprietario dell’abitazione, alla vista dei carabinieri, stava cercando di disfarsi, gettandola nel water. L’immediato intervento da parte dei militari operanti ha permesso inoltre di rinvenire e sequestrare anche un bilancino di precisione, insieme a materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

Quanto accaduto e documentato dai carabinieri, sia all’esterno che all’interno dell’abitazione, ha permesso di configurare la flagranza di reato a carico del 27enne, che subito è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip del tribunale sulmonese, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura dell’Aquila quale assuntore.