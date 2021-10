Spaccio di eroina, una denuncia e una segnalazione in Prefettura

Negli ultimi giorni, la Compagnia di Termoli ha intensificato i controlli sul territorio ed in particolare nei Comuni di Termoli (CB) e Campomarino (CB). Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 114 veicoli, 191 persone ed effettuate 11 perquisizioni d’iniziativa, tra veicolari, personali e domiciliari. Nello specifico, durante un mirato servizio perlustrativo svolto a Termoli, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, un 39enne del luogo già noto alle forze dell’ordine poiché titolare di diversi precedenti di polizia. Nel corso dell’attività veniva infatti accertato che lo stesso aveva ceduto ad un 47enne termolese, anche questi censito nella Banca Dati in uso alle FF.PP., due involucri in materiale plastico contenenti complessivamente 1,80 grammi di Eroina. A carico di quest’ultimo invece, fermato mentre conduceva la propria autovettura, si procedeva all’immediato ritiro della patente di guida ed alla segnalazione amministrativa quale assuntore alla Prefettura di Campobasso, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990.



